Emission Zero Srl

(Di martedì 26 luglio 2022) Viale Ercole Marelli 150, 20099 Sesto San Giovanni (MI) np Servizi di consulenza tramite piattaforma online per mettere in contatto aziende che vogliono intraprendere un percorso di sostenibilità ambientale, e assistenza sulla soluzione più adatta al raggiungimento della neutralità climatica in un unico ambiente. L'articolo proviene da LOMBARDIA ECONOMY.

Italia che Cambia

Questi i principali dati raccolti dalla campagna Clean Cities, nel rapporto appena pubblicato, " The development trends of low - andzones in Europe ". Le zone a basse emissioni. Nel ...L'edificio per le sue caratteristiche ha già avuto due attestati tecnici ambientali: n - ZEB, nearlyEnergy Building e H - ZEB, HydrogenBuilding. Stress Scarl , società di ... Zone a basse emissioni: ecco come eliminare dalle città le auto e l'inquinamento che producono Ministri e funzionari impegnati in colloqui ad alto livello sull'ambiente mediati dall'ICAO hanno esortato i paesi a cooperare ulteriormente attraverso l'agenzia delle Nazioni Unite verso un collectiv ...TAP, Galp e ANA - Aeroportos de Portugal hanno firmato venerdì scorso una partnership strategica per lo sviluppo, la produzione e la fornitura su larga scala di carburanti sostenibili per l'aviazione ...