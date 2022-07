Elezioni 2022, Calenda: “Se Draghi non è disponibile mi candido io premier” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese”. Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se domanidicesse che non èallora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese”. Lo ha detto Carloa SkyTg24. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

