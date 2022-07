Del Bono: ‘A2A player giusto per alzare l’asticella verso sostenibilità’ (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora da A2A sul territorio bresciano, ma al tempo stesso credo che sia giusto e necessario alzare sempre l’asticella, puntando verso la sostenibilità. E sono convinto che A2A sia il player giusto per farlo”. Lo ha detto il sindaco di Brescia Emilio Del Bono a margine della presentazione dell’ottavo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio bresciano nel 2021 e le sue prospettive future. “Nel corso di questi ultimi anni ci siamo posti obiettivi ambiziosi e, passo dopo passo, li stiamo raggiungendo. Pensate alla raccolta differenziata dei rifiuti, siamo passati dal 38% al 71,1% – ha aggiunto Del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora da A2A sul territorio bresciano, ma al tempo stesso credo che siae necessariosempre, puntandola sostenibilità. E sono convinto che A2A sia ilper farlo”. Lo ha detto il sindaco di Brescia Emilio Dela margine della presentazione dell’ottavo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio bresciano nel 2021 e le sue prospettive future. “Nel corso di questi ultimi anni ci siamo posti obiettivi ambiziosi e, passo dopo passo, li stiamo raggiungendo. Pensate alla raccolta differenziata dei rifiuti, siamo passati dal 38% al 71,1% – ha aggiunto Del ...

