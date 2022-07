De Ligt e non solo, doppio attacco: “Un bambino viziato” (Di martedì 26 luglio 2022) La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco ha lasciato strascichi importanti: nuova pesantissima polemica con il tecnico dei bavaresi Un calciomercato scoppiettante ha fino ad ora caratterizzato l’estate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 26 luglio 2022) La cessione di Matthijs deal Bayern Monaco ha lasciato strascichi importanti: nuova pesantissima polemica con il tecnico dei bavaresi Un calciomercato scoppiettante ha fino ad ora caratterizzato l’estate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

forumJuventus : Nagelsmann attacca Juve e Serie A: 'De Ligt mi ha detto che qui ha fatto l'allenamento più duro degli ultimi 4 anni… - TonySignoretta : RT @mirkonicolino: #Nagelsmann: '#deLigt non ha giocato molti minuti la scorsa stagione'. Con 3.691 minuti, Matthijs de Ligt è stato il ca… - SusannaGatto4 : @vane___96 L’anno scorso andavano a spulciarsi le conferenze stampa di Allegri per trovare il punto in cui sbagliav… - iamfilz : RT @mirkonicolino: #Nagelsmann: '#deLigt non ha giocato molti minuti la scorsa stagione'. Con 3.691 minuti, Matthijs de Ligt è stato il ca… - Quotidianinet : Nagelsmann critica la Juve: «De Ligt? In Italia non è facile tenersi in forma» -