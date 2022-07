Business a prova di privacy e contro le frodi (Di martedì 26 luglio 2022) A poco più di un anno dall’approvazione del Garante della privacy, il Codice di condotta per le Informazioni Commerciali elaborato da Anic è sempre più importante per completare il percorso di approvazione ed accreditamento dell’Organismo di monitoraggio. È il primo codice approvato a livello europeo capace di garantire la sicurezza e la certezza delle transazioni commerciali e la prevenzione delle frodi nel commercio. Ne parliamo con Fabrizio Vigo, presidente dell’OdM del Codice di Condotta Maggio del 2021, il Garante della privacy approva il nuovo ‘Codice di condotta per le informazioni commerciali’ che dà una svolta al settore ed è il precursore in Europa. Un documento elaborato da Anic, l’associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 26 luglio 2022) A poco più di un anno dall’apzione del Garante della, il Codice di condotta per le Informazioni Commerciali elaborato da Anic è sempre più importante per completare il percorso di apzione ed accreditamento dell’Organismo di monitoraggio. È il primo codice apto a livello europeo capace di garantire la sicurezza e la certezza delle transazioni commerciali e la prevenzione dellenel commercio. Ne parliamo con Fabrizio Vigo, presidente dell’OdM del Codice di Condotta Maggio del 2021, il Garante dellaapil nuovo ‘Codice di condotta per le informazioni commerciali’ che dà una svolta al settore ed è il precursore in Europa. Un documento elaborato da Anic, l’associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di ...

