psb_original : UFFICIALE - Bari, Ceter in biancorosso fino al 2023 #SerieB - sportli26181512 : Bari, UFFICIALE: ecco Ceter: Il Bari annuncia ufficialmente l'arrivo dell'attaccante classe '97 Damir Ceter, rimast… - sportli26181512 : Bari, UFFICIALE: ecco Ceter: Il Bari annuncia ufficialmente l'arrivo dell'attaccante classe '97 Damir Ceter, rimast… - tuttoreggina : #Reggina , UFFICIALE: depositato in Lega B accordo per Lollo. Bellomo al Bari - psb_original : UFFICIALE - Bari, ritorna Bellomo #SerieB -

TUTTO mercato WEB

Lo abbiamo scritto diversi giorni addietro ed ora anche i contratti sono stati depositati. Parliamo dello scambio tra la Reggina ed ilcon Bellomo che dopo tre anni e mezzo di amaranto torna nella sua città e Lorenzo Lollo che compie il percorso inverso. In un momento della trattativa la società pugliese aveva proposto anche ...Il classe '90 avrà in Calabria la possibilità di riscattare un paio di stagioni sotto tono trascorse in Serie C cone Legnago. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A ... UFFICIALE: Bari, definito lo scambio con la Reggina: torna Bellomo, Lollo va in Calabria Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Nicola Bellomo saluta ufficialmente la Reggina, Depositato in Lega B l'accordo tra amaranto e il Bari per il passaggio del calciatore in Puglia. Bellomo era arrivato in Calabria nel ...