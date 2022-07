Bambina di 10 anni usa “parola in codice” per fermare un potenziale rapitore – la polizia avverte i genitori

Leggi su it.newsner

(Di martedì 26 luglio 2022) Un genitore non dovrebbe mai doversi preoccupare di un figlio che esce di casa e cade preda di persone pericolose. Ovviamente, il mondo nel quale viviamo non è un paradiso ideale, e ogni anno ci sono circa 800.000 bambini che vengono segnalati come scomparsi. A volte succede perché magari non sono rientrati in casa quando avrebbero dovuto, o anche perché avevano il telefono scarico e non hanno potuto chiamare per avvertire. Tuttavia, ci sono dei casi in cui la realtà è molto più sinistra. Una famiglia ha ricevuto una chiamata e, se non fosse stato per un protocollo organizzato in anticipo, le cose sarebbero potute finire in tragedia. Ora lavuole che altre persone prendano in considerazione l’idea di utilizzare il trucco di questa famiglia. Dopotutto, potrebbe benissimo salvare la vita di qualche bambino… YouTubeEra il 7 novembre 2018 e un ...