Tra 5 giorni, LockBit pubblicherà i dati rubati all’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 25 luglio 2022) È finito nel mirino della famosa banda ransomware LockBit che, a breve, pubblicherà i dati rubati nel corso dei giorni scorsi. Si parla di almeno 78 gigabyte di dati (di cui si conoscono ancora pochi dettagli) finiti nelle mani del collettivo di hacker che è riuscito a violare i sistemi di sicurezza e protezione informatica dell’Agenzia dell’Entrate. E ora è partito il conto alla rovescia: se lo Stato italiano (essendo l’Agenzia un referente primario della pubblica amministrazione, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) non pagherà il “riscatto”, tra poco più di 5 giorni quei dati saranno pubblicati online. Nel deep web. #LockBit #ransomware group claims to have hacked Agenzia ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022) È finito nel mirino della famosa banda ransomwareche, a breve,nel corso deiscorsi. Si parla di almeno 78 gigabyte di(di cui si conoscono ancora pochi dettagli) finiti nelle mani del collettivo di hacker che è riuscito a violare i sistemi di sicurezza e protezione informatica dell’Agenzia dell’. E ora è partito il conto alla rovescia: se lo Stato italiano (essendo l’Agenzia un referente primario della pubblica amministrazione, dipendente dal Ministero dell’Economia eFinanze) non pagherà il “riscatto”, tra poco più di 5queisaranno pubblicati online. Nel deep web. ##ransomware group claims to have hacked Agenzia ...

AlfredoPedulla : Ieri c’è stata una chiacchierata tra il #Napoli e l’entourage di #Kepa, pista segnalata nei giorni scorsi. Il porti… - CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - romeoagresti : Il presidente della #Juve, Andrea Agnelli, è già negli States. Con la squadra è partito il vicepresidente Pavel Ned… - FrancoBlog49 : RT @HSkelsen: Non so quanti di voi abbiano letto bene cosa prevede la legge elettorale. Chi l'ha fatto sa bene che non allearsi e formare c… - jancanappo : Leggo in questi giorni una bella discussione tra @age_of_VIRGO e @scafato, ma anche tra altri utenti, che riguardan… -