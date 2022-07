Tommaso Stanzani colpito da un grave lutto, Tommaso Zorzi criticato perché “si fa le stories ironiche in spiaggia”: la replica del vincitore del Gf Vip 5 (Di lunedì 25 luglio 2022) Nelle ultime ore l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi Tommaso Stanzani ha subito un grave lutto, ovvero la perdita del nonno. Ad annunciarlo è stato il ballerino stesso tramite delle Instagram stories in cui ha postato prima un selfie con il nonno accompagnato dalle parole ‘ Ciao nonno’, e poi anche un’altra foto di famiglia. Tommaso era molto legato al nonno, tant’è che aveva parlato di lui sia nel corso della sua permanenza ad Amici, che recentemente, sottolineando il fatto che nonostante avesse 95 anni andava ancora in bicicletta. Come spesso accade, nemmeno in un momento così delicato sono mancate le polemiche. Su Twitter infatti un utente ha subito fatto notare che il fidanzato di Stanzani, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 luglio 2022) Nelle ultime ore l’ex allievo di Amici di Maria De Filippiha subito un, ovvero la perdita del nonno. Ad annunciarlo è stato il ballerino stesso tramite delle Instagramin cui ha postato prima un selfie con il nonno accompagnato dalle parole ‘ Ciao nonno’, e poi anche un’altra foto di famiglia.era molto legato al nonno, tant’è che aveva parlato di lui sia nel corso della sua permanenza ad Amici, che recentemente, sottolineando il fatto che nonostante avesse 95 anni andava ancora in bicicletta. Come spesso accade, nemmeno in un momento così delicato sono mancate le polemiche. Su Twitter infatti un utente ha subito fatto notare che il fidanzato di, ...

