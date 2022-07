Salta il concerto di Irama a Piombino: quando verrà recuperato (Di lunedì 25 luglio 2022) Salta il concerto di Irama a Piombino in programma per stasera, lunedì 25 luglio. L’annuncio ufficiale a poche ore dall’orario in cui si sarebbe dovuto svolgere. Irama non si esibirà a Piombino oggi per motivi di salute. A comunicarlo ai fan è stato lui stesso attraverso una storia su Instagram che ha condiviso per scusarsi con tutti coloro che lo stavano aspettando. “Purtroppo per problemi di salute questa sera non riuscirò a cantare a Piombino”, le parole dell’artista sui social. “Mi dispiace e mi scuso con tutti coloro che sarebbero venuti perché so quanto voi ci teniate e quando io ci tenga a salire ogni volta sul palco”, ha scritto Irama tra le storie. Poi ha promesso di aggiornare tutti il prima possibile sulla nuova ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)ildiin programma per stasera, lunedì 25 luglio. L’annuncio ufficiale a poche ore dall’orario in cui si sarebbe dovuto svolgere.non si esibirà aoggi per motivi di salute. A comunicarlo ai fan è stato lui stesso attraverso una storia su Instagram che ha condiviso per scusarsi con tutti coloro che lo stavano aspettando. “Purtroppo per problemi di salute questa sera non riuscirò a cantare a”, le parole dell’artista sui social. “Mi dispiace e mi scuso con tutti coloro che sarebbero venuti perché so quanto voi ci teniate eio ci tenga a salire ogni volta sul palco”, ha scrittotra le storie. Poi ha promesso di aggiornare tutti il prima possibile sulla nuova ...

