Ranking WTA | sorridono le regine di Amburgo e Palermo

Stabile infine Giulia Gatto - Monticone, numero 277, che chiude la top ten tricolore nelmondiale. CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE 24. Trevisan, Martina (ITA) 0 1.789 punti 29. Giorgi, ...Stabili Trevisan, numero 24 del mondo, e Giorgi, al gradino 29. ROMA - Due record personali in chiave tricolore nelpubblicato oggi dalla. Conferma la sua leadership azzurra Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolovinto a Rabat e le semifinali al ...Una sola variazione nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA dove al comando c'è sempre la polacca IgaSwiatek, 28esima number one ...Miglior piazzamento personale di sempre per le due tenniste azzurre: ecco la posizione delle altre italiane e la top 10 mondiale ...