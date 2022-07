Quando esce She Hulk? Ecco la data di uscita ufficiale (Di lunedì 25 luglio 2022) She Hulk è la nuova serie originale Marvel in uscita nel mese di agosto sulla piattaforma streaming Disney Plus, gratis per gli abbonati. La serie televisiva è incentrata sull’avvocato Jennifer Walters e il suo alter-ego She Hulk, cugina di Bruce Banner / Hulk. La serie, composta in totale da 9 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, si inserisce nel Marvel Cinematic Universe, in continuità dunque con le pellicole che popolano il media franchise dei Marvel Studios. A interpretare la protagonista è l’attrice canadese Tatiana Maslany, vincitrice di un Emmy Award per la miglior attrice in una serie drammatica grazie alla sua interpretazione nella serie Orphan Black. Di seguito le informazioni su Quando esce She Hulk su Disney Plus, la piattaforma streaming di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 luglio 2022) Sheè la nuova serie originale Marvel innel mese di agosto sulla piattaforma streaming Disney Plus, gratis per gli abbonati. La serie televisiva è incentrata sull’avvocato Jennifer Walters e il suo alter-ego She, cugina di Bruce Banner /. La serie, composta in totale da 9 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, si inserisce nel Marvel Cinematic Universe, in continuità dunque con le pellicole che popolano il media franchise dei Marvel Studios. A interpretare la protagonista è l’attrice canadese Tatiana Maslany, vincitrice di un Emmy Award per la miglior attrice in una serie drammatica grazie alla sua interpretazione nella serie Orphan Black. Di seguito le informazioni suShesu Disney Plus, la piattaforma streaming di ...

