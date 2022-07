Osimhen | «Il Napoli è forte | i nuovi arrivi sono determinati e tecnici Adl ha fatto seguire i fatti alle parole»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sul Corriere della Sera Fabio Mandarini intervista Victor. Parla delle sue origini, della forza fisica che gli dà la cucina nigeriana, di Olososum, il posto in cui è nato, come un posto speciale dove «nessuno ti regala nulla» e dove lui ha «dovuto superare i miei limiti per vivere». Parla del nuovo ciclo del. «La squadra è molto cambiata.andati via Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e Ghoulam, uomini chiave e grandi leader e li voglio ringraziare: li adoro tutti e auguro loro solo il meglio. Ora, però, cialtri leader:felice per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. E tra l’altroarrivatigiocatori bravi,che ci aiuteranno a colmare il vuoto ...