Norvegia | tricheco assonnato si accomoda sulle barche di un porticciolo

zazoomblog : Norvegia il tricheco che ama farsi un pisolino in barca - #Norvegia #tricheco #farsi #pisolino - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Freya, il tricheco che ama le barche In Norvegia un esemplare femmina di qua… -

Agenzia askanews

Vicino alla capitale della, Oslo, un"assonnato", di nome Freya, si fa strada sulle barche, arrampicandosi su di esse nel tentativo di trovare un posto dove riposare. Il mammifero marino si issa sul retro ...Una giovane femmina didi nome 'Freya' ama accomodarsi sulle barche per schiacciare un pisolino quando è stanca. Nel fiordo di Oslo, la capitale della, ormai è una celebrità. Di lei si occupa la stampa e ... Norvegia, il tricheco che ama farsi un pisolino in barca Vicino alla capitale della Norvegia, Oslo, un tricheco 'assonnato', di nome Freya, si fa strada sulle barche, arrampicandosi su di esse nel ...Milano, 25 lug. askanews) – Una giovane femmina di tricheco di nome “Freya” ama accomodarsi sulle barche per schiacciare un pisolino quando è stanca. Nel fiordo di Oslo, la capitale della Norvegia, or ...