Netflix in crisi: crollo di abbonati e dipendenti licenziati (Di lunedì 25 luglio 2022) Può sembrare incredibile e paradossale, ma Netflix è in crisi. Il colosso californiano, fondato ormai nel lontano 1997, ha perso intorno al milione di abbonati nel periodo che va da aprile a luglio del 2022. Il trend negativo, secondo quanto riportato da bbc.com, sarebbe partito addirittura nel trimestre ancora precedente a questo. Come dimostra anche il calo delle proprie azioni la situazione è seria, tanto che l'azienda è stata costretta a licenziare circa 300 dipendenti e a inserire contenuti pubblicitari nell'applicazione. Il gigante dello streaming ideato da Reed Hastings e Marc Randolph ha così stipulato un accordo con la Microsoft, che è ufficialmente diventata partner di Netflix per la vendita degli spazi pubblicitari all'interno dei palinsesti. Conseguentemente gli abbonamenti saranno ...

