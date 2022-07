Napoli, rapporti sessuali in cambio di esami: condannato professore (Di lunedì 25 luglio 2022) Il docente faceva superare gli esami alle studentesse in cambio di rapporti sessuali. Spesso l'esame avveniva in seduta formale, altre volte no. rapporti sessuali in cambio di esami, condannato prof universitario su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Il docente faceva superare glialle studentesse indi. Spesso l'esame avveniva in seduta formale, altre volte no.indiprof universitario su Donne Magazine.

AlfredoPedulla : Ieri c’è stata una chiacchierata tra il #Napoli e l’entourage di #Kepa, pista segnalata nei giorni scorsi. Il porti… - GusAzpilcueta : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI #Osimhen a @CorSport: 'Sto bene qui, non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo ora. Ho p… - occhio_notizie : Si è pronunciato così il giudice di #Napoli - VittoriaColonn2 : RT @Nai1926_: ???? #VICTOROSIMHEN ???? 'Io sono al #Napoli. E ho grande rispetto per il mio club. Sono solo voci di mercato: sto bene qui e non… - DankoMxDD : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI #Osimhen a @CorSport: 'Sto bene qui, non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo ora. Ho p… -