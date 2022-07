Migliora la fotocamera del Samsung Galaxy A72 con la patch di luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Samsung Galaxy A72 ha da poco ricevuto le patch di sicurezza di luglio 2022: il firmware A725FXXU4BVG, che ha iniziato a diffondersi in Russia ed in India, risolve tre exploit critici del sistema operativo, una ventina di vulnerabilità ad alto rischio e 41 altri falle esclusive dei dispositivi Samsung Galaxy. Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy A72, tramite il rilascio dell’aggiornamento contrassegnato dalla serie firmware A725FXXU4BVG ed inclusivo delle patch di sicurezza di luglio 2022, vede aumentate anche le proprie capacità fotografiche. Non avendo a disposizione un changelog in cui sbirciare, purtroppo non siamo, al momento, in grado di fornirvi i dettagli circa quel che è effettivamente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) IlA72 ha da poco ricevuto ledi sicurezza di2022: il firmware A725FXXU4BVG, che ha iniziato a diffondersi in Russia ed in India, risolve tre exploit critici del sistema operativo, una ventina di vulnerabilità ad alto rischio e 41 altri falle esclusive dei dispositivi. Come riportato da ‘SamMobile‘, ilA72, tramite il rilascio dell’aggiornamento contrassegnato dalla serie firmware A725FXXU4BVG ed inclusivo delledi sicurezza di2022, vede aumentate anche le proprie capacità fotografiche. Non avendo a disposizione un changelog in cui sbirciare, purtroppo non siamo, al momento, in grado di fornirvi i dettagli circa quel che è effettivamente ...

telodogratis : Samsung Galaxy A72, non solo patch di luglio: l’update migliora la fotocamera - telodogratis : Nothing Phone (1), dopo l’aggiornamento parla con Tesla. E migliora la fotocamera - gigibeltrame : Nothing Phone (1), dopo l'aggiornamento parla con Tesla. E migliora la fotocamera #digilosofia… -