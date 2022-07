Mangia troppo al ristorante ‘All you can eat’: le chiedono di pagare doppio (Di lunedì 25 luglio 2022) ‘Mangia troppo’, hanno pensato questo. E hanno deciso di farle pagare di più. Un paradosso, se pensiamo, poi, che parliamo di un ristorante ‘All you can eat‘. E non solo, hanno pensato poi che il conto dovesse arrivare a lei, e non al suo fidanzato, perché ‘fuori forma’. L’episodio di fat shaming Tutto questo è successo in un locale del Regno Unito. La diretta interessata, Poppy Jones, una tiktoker inglese, ha raccontato tutta la vicenda con un video diventato virale sul web. Da u po’ di giorni infatti, sta girando un trend in cui si condividono gli episodi di fat shaming più imbarazzanti e lei ha voluto condividere il suo. “Ho Mangiato a un buffet all you can eat – racconta la ragazza – ma quando è arrivato il conto mi sono accorta che mi volevano far pagare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) ‘’, hanno pensato questo. E hanno deciso di farledi più. Un paradosso, se pensiamo, poi, che parliamo di unyou can eat‘. E non solo, hanno pensato poi che il conto dovesse arrivare a lei, e non al suo fidanzato, perché ‘fuori forma’. L’episodio di fat shaming Tutto questo è successo in un locale del Regno Unito. La diretta interessata, Poppy Jones, una tiktoker inglese, ha raccontato tutta la vicenda con un video diventato virale sul web. Da u po’ di giorni infatti, sta girando un trend in cui si condividono gli episodi di fat shaming più imbarazzanti e lei ha voluto condividere il suo. “Hoto a un buffet all you can eat – racconta la ragazza – ma quando è arrivato il conto mi sono accorta che mi volevano faril ...

