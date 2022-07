Le relazioni difettose – Non trovo l’Amore | sono io quella sbagliata?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 25 luglio 2022) E se la difettosa fossi io, Ester? Quante volte me lo chiedo, ormai da anni, quante volte l’ho chiesto al terapeuta di turno (ne ho cambiati 3) a cui mirivolta per capire il perché una bella ragazza, ora donna, intelligente, colta, autonoma, indipendente (conosco i miei difetti ma riconosco anche le mie virtù) non abbia una relazione da anni, 10 se vogliamo essere precise. In mezzo tentativi, storie iniziate per mancanza di alternativa o noia (da parti di entrambi) che poi alla fine nonriuscita a far decollare perché incapace di stare con qualcuno tanto per avere compagnia. La risposta, in tutti e tre i casi è stata no, nulla di patologico che mi impedisca di vivere una relazione sana. L’ambiente certo non aiuta: provincia del nord-est, un lavoro sicuro ma che non mi stimola e che ho provato a cambiare (ormai ...