Inter Sanchez | difficile la risoluzione | le richieste del cileno

Alexis Sanchez non vuole proprio saperne di accettare l'offerta dell'Inter per la risoluzione: la sua richiesta è di 8 milioni L'Inter vuole liberarsi dell'ingaggio pesante di Alexis Sanchez. Il cileno è fuori dal progetto e con il ritorno di Lukaku avrebbe anche meno spazio durante il campionato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il cileno avrebbe chiesto 8 milioni ai nerazzurri per rescindere il contratto.

