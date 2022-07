Incendio in Maremma, le fiamme riprendono forza. A Cinigiano interrotte le linee telefoniche (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano a bruciare le pendici del Monte Amiata, dove ieri pomeriggio è scoppiato un Incendio che ha portato all’evacuazione l’intero paese di Cinigiano, in provincia di Grosseto. I vigili del fuoco stanno continuando a sorvolare l’area con i Canadair e gli elicotteri della Regione Toscana per controllare e spegnere il prima possibile nuovi focolai che minacciano la vegetazione, dopo che le fiamme hanno ripreso forza nelle ultime ore. «Si è trattato di un Incendio vasto, arrivato al paese con violenza», commenta la sindaca, Romina Sani. Gli abitanti di Cinigiano sono quasi tutti tornati nelle proprie abitazioni, ma la sindaca raccomanda comunque di tenere le finestre chiuse e le tapparelle abbassate, soprattutto a chi vive in case isolate. Il paese «adesso è in sicurezza», afferma ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano a bruciare le pendici del Monte Amiata, dove ieri pomeriggio è scoppiato unche ha portato all’evacuazione l’intero paese di, in provincia di Grosseto. I vigili del fuoco stanno continuando a sorvolare l’area con i Canadair e gli elicotteri della Regione Toscana per controllare e spegnere il prima possibile nuovi focolai che minacciano la vegetazione, dopo che lehanno ripresonelle ultime ore. «Si è trattato di unvasto, arrivato al paese con violenza», commenta la sindaca, Romina Sani. Gli abitanti disono quasi tutti tornati nelle proprie abitazioni, ma la sindaca raccomanda comunque di tenere le finestre chiuse e le tapparelle abbassate, soprattutto a chi vive in case isolate. Il paese «adesso è in sicurezza», afferma ...

