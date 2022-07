I nuovi casi di Covid sono 23 699 e i morti 104 | la positività è al 19 | 3%

Leggi su agi

(Di lunedì 25 luglio 2022) AGI -23.699 icontro i 51.208 di ieri ma soprattutto contro i 31.204 di lunedì scorso. I tamponi effettuati122.550 (ieri 262.032) con un tasso diche scende lievemente, dal 19,5% al 19,3%. I decessi delle ultime 24 ore104 (ieri 77) per un totale di 170.979 vittime dall'inizio della pandemia. In aumento le terapie intensive, 21 in più: in tutto426 con 43 ingressi del giorno. Aumenta anche il numero dei ricoveri ordinari:156 in più, per un totale di 11.081. La regione con piu'e' l'Emilia Romagna con 3.219 contagi, seguita da Campania (+2.397), Lombardia (+2.331), Lazio (+2.316). Itotali dall'inizio dell'epidemia salgono ...