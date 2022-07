Gelmini “Nel manifesto di Azione l’Agenda Draghi, io ci sono” (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver lasciato Forza Italia, Mariastella Gelmini si muove in direzione Calenda. “Ho letto il manifesto di Azione – ha scritto su Twitter Gelmini taggando Calenda – Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. E’ l’Agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda, io ci sono, vediamoci”. Un tweet, quello della Gelmini, ritwittato dal leader di Azione che ha commentato “Con grande piacere”.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver lasciato Forza Italia, Mariastellasi muove in direzione Calenda. “Ho letto ildi– ha scritto su Twittertaggando Calenda – Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. E’ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda, io ci, vediamoci”. Un tweet, quello della, ritwittato dal leader diche ha commentato “Con grande piacere”.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

