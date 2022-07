Gazzetta: Mertens non giocherà più in Italia, non vuole ritrovarsi avversario del Napoli (Di lunedì 25 luglio 2022) L’addio tra Dries Mertens e il Napoli è ormai ufficiale. Dopo le parole del presidente De Laurentiis, sabato, a Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli ieri ha salutato il belga anche sui social. La Gazzetta dello Sport scrive che l’attaccante non prenderà considerazione offerte dall’Italia: non vuole ritrovarsi avversario del Napoli. Al tempo stesso, volendo giocare il Mondiale, ha rifiutato le offerte da Qatar e Arabia Saudita. Prenderà in considerazione solo proposte provenienti dall’Europa. Dries non vuole prendere in considerazione qualche offerta Italiana, anche di un certo rilievo, per evitare di ritrovarsi avversario del Napoli. E al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) L’addio tra Driese ilè ormai ufficiale. Dopo le parole del presidente De Laurentiis, sabato, a Radio Kiss Kiss, ilieri ha salutato il belga anche sui social. Ladello Sport scrive che l’attaccante non prenderà considerazione offerte dall’: nondel. Al tempo stesso, volendo giocare il Mondiale, ha rifiutato le offerte da Qatar e Arabia Saudita. Prenderà in considerazione solo proposte provenienti dall’Europa. Dries nonprendere in considerazione qualche offertana, anche di un certo rilievo, per evitare didel. E al ...

