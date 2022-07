Elezioni | Letta riunisce il Pd | Calenda propone il suo Patto e stoppa i dem sulla premiership**

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - Enricodomani mattina, alle 9, la Direzione nazionale del Partito democratico, aperta per l'occasione ai gruppi parlamentari. All'ordine del giorno c'è l'analisi della situazione politica, le elezioni e il regolamento per le candidature. Nella sua relazione, il segretario indicherà i confini e le caratteristiche di quella alleanza che avrà come riferimento la lista Democratici e progressisti annunciata dallo stessonei giorni scorsi. "Per noi inizia una nuova fase. Anzitutto quella del Pd che definisce con nettezza e con forza il proprio profilo identitario e poi una disponibilità al dialogo con tutti coloro che la scorsa settimana hanno votato la fiducia a Draghi", ha spiegato il deputato dem Enrico Borghi, della segreteria nazionale. E a proposito di alleati, a dominare la scena è ...

repubblica : Enrico Letta a Repubblica: 'Le elezioni un bivio, l'Italia scelga noi o la Meloni. Si vince con le idee' [di Stefan… - Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - pietroraffa : Annunziata:'La separazione tra Pd e 5stelle è irreversibile?' Letta:'Per queste elezioni sì'. Bene così… - Frankf1842 : RT @fanpage: Matteo Renzi rischia di correre da solo alle prossime elezioni - buzzico : @AnnaLeonardi1 @rosarioT1970 @CarloCalenda @matteorenzi @Azione_it Ma no il motivo è piu banale e concreto: #Letta… -

Vedi Anche, Calenda: 'Di Maio Non so chi sia.è una persona seria' Ma se Calenda in parte apre a, avverte e pone condizioni anche sui temi , con il capitolo dell'energia in ......7%) , Silvio Berlusconi (34,3%), Giuseppe Conte (30,7%), Matteo Salvini (30,4%), Enrico(25%),... anche se il 49,7% pensa che leanticipate siano un evento negativo per l'Italia (in ...(Adnkronos) – “In queste ore leggo numerose ricostruzioni su liste e presunte candidature del M5S per le prossime elezioni politiche. Anche il mio nome viene tirato in ballo, ma come spesso accade sen ...Se le elezioni si svolgessero oggi la coalizione di centrodestra vincerebbe senza troppi patemi alle urne. Per contro gli elettori di centrosinistra pare apprezzino maggiormente un’alleanza del Pd con ...