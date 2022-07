Elezioni | Gelmini-Calenda | sì a Patto e appuntamento via social**

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug(Adnkronos) - "Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l'agenda Draghi ed è quello che serve all'Italia. Carloio ci sono, vediamoci". Lo scrive su Twitter Maria Stella. Alla ministra, ormai ex Forza Italia, ha subito replicato il leader di Azione sempre via Twitter: "Con grande piacere".

Ma anche Mariastella(per ora iscritta al Misto) e, forse, presto Mara Carfagna. Il governatore ligure non scioglie le riserve: 'In politica si sta con chi condivide un programma e spiega ...Lesi avvicinano e regna il caos. Tutte le spaccature della politica 'La posizione ...esprimendo 'stupore e delusione' per la linea del partito e affermando che 'ha ragione Mariastella...Per le prossime elezioni politiche i collegi di Camera e Senato sono stati ridisegnati in virtù del taglio dei parlamentari: sono tanti i big che rischiano la poltrona.La mozione "vittima body shaming" ha contribuito, ma la caduta del governo Draghi e le elezioni sono stati i veri motori dell'addio di Annalisa Baroni. Hanno, ...