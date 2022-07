Canottaggio, Mondiali U19 e U23 Varese 2022: Clerici e Di Mauro avanzano, Bergamin ai ripescaggi (Di lunedì 25 luglio 2022) SI sono aperti quest’oggi i Mondiali U19 e U23 di Canottaggio in quel di Varese. La prima giornata è stata dedicata esclusivamente alle batterie di gare singole U23; tre gli azzurri impegnati quest’oggi. Grazie ad un’ottima partenza, Giulia Clerici si prende senza troppi patemi il posto in semifinale nel singolo pesi leggeri femminile U23. L’azzurra gestisce bene tutta la gara e vince la sua batteria in 7.40.01, avanti alla tedesca Cosima Clotten (7.45.39) e alla slovena Ruby Cop (7.54.25). Il miglior tempo di giornata è della greca Evangelia Anastasiadou, in 7.24.59. Non ha la stessa fortuna Emanuele Bergamin nella gara maschile: il portacolori italiano è solo quarto nella quarta batteria, in 7.12.69, guardando da lontano il francese Martin Bauer, vincitore in 6.59.09 e unico che riesce ad accedere ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) SI sono aperti quest’oggi iU19 e U23 diin quel di. La prima giornata è stata dedicata esclusivamente alle batterie di gare singole U23; tre gli azzurri impegnati quest’oggi. Grazie ad un’ottima partenza, Giuliasi prende senza troppi patemi il posto in semifinale nel singolo pesi leggeri femminile U23. L’azzurra gestisce bene tutta la gara e vince la sua batteria in 7.40.01, avanti alla tedesca Cosima Clotten (7.45.39) e alla slovena Ruby Cop (7.54.25). Il miglior tempo di giornata è della greca Evangelia Anastasiadou, in 7.24.59. Non ha la stessa fortuna Emanuelenella gara maschile: il portacolori italiano è solo quarto nella quarta batteria, in 7.12.69, guardando da lontano il francese Martin Bauer, vincitore in 6.59.09 e unico che riesce ad accedere ...

OA_Sport : I risultati della prima giornata dei Mondiali U19 e U23 di canottaggio - BTicino : Al via sul Lago di Varese i Mondiali di #Canottaggio Under19 & Under23 che quest'anno vedono il coinvolgimento di 6… - dbellasio : RT @La_Prealpina: Inaugurati alla Schiranna i Mondiali U19 e U23 (VIDEO) - La_Prealpina : Inaugurati alla Schiranna i Mondiali U19 e U23 (VIDEO) - RPacchetti : RT @TgrRaiLombardia: Giovani ai remi per il titolo mondiale - Campionati Mondiali di canottaggio under 19 e under 23, in gara fino a domeni… -