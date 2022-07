Calenda apre a Letta: «È serio. Di Maio non so chi sia». Gelmini: «Serve agenda Draghi, vediamoci» (Di lunedì 25 luglio 2022) Elezioni, la giornata Sindaci, amministratori locali e presidenti di regione. I territori saranno protagonisti alle prossime elezioni politiche. Servono voti e volti riconoscibili e in grado di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 25 luglio 2022) Elezioni, la giornata Sindaci, amministratori locali e presidenti di regione. I territori saranno protagonisti alle prossime elezioni politiche. Servono voti e volti riconoscibili e in grado di...

fattoquotidiano : Pd e alleanze, Letta apre a tutti (da Renzi a Brunetta): fuori solo il M5s. Ma arrivano i primi veti, Calenda: “Noi… - Linkiesta : Renzi pronto a correre da solo, Calenda apre all’alleanza con il Pd | #elezioni - Adnkronos : #Calenda apre a #Letta: 'Pronti a discutere ma seriamente'. - zazoomblog : Calenda apre a Letta: «È serio. Di Maio Non so chi sia». Gelmini: «Serve agenda Draghi vediamoci» - #Calenda… - Angela23763271 : RT @mariolavia: ===Operazione CLN, Letta apre a tutti (soeriamo non a Fratoianni). Conte reietto. Prime aperture, ma sarà una faticaccia… -