Calcio: Osimhen 'Napoli da scudetto, siamo più forti dell'anno scorso' (Di lunedì 25 luglio 2022) "Qui ha giocato Maradona, è un privilegio stare nello stadio intitolato a lui". Napoli - "Il Napoli stupirà. siamo da scudetto: siamo più forti dell'anno scorso". A dirlo, dalle colonne del "Corriere ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) "Qui ha giocato Maradona, è un privilegio stare nello stadio intitolato a lui".- "Ilstupirà.dapiù". A dirlo, dalle colonne del "Corriere ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Osimhen 'Napoli da scudetto, siamo più forti dell'anno scorso' - sportface2016 : #Napoli Le parole di #Osimhen, che crede allo #Scudetto - salv_amoroso : ?? #Osimhen 'Una cosa che ho capito di #Napoli è che la gente è pazza per il calcio e per la squadra. Il calore e i… - ToniAzzurri : Ho letto da più parti “Osimhen viziato”. Beh, credo che chi lo abbia detto non abbia idea di due cose: - l’agonism… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Osimhen: 'In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto, Io penso che faremo me… -