Calcio, il procuratore Branchini: “Molti dubbi sulle proprietà americane, lo abbiamo visto col Genoa” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il procuratore sportivo Giovanni Branchini è intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento, soffermandosi soprattutto sulle proprietà straniere nel Calcio italiano: “Il City Football Group col Palermo ha voluto fare un’azione di presenza nel mondo ma non ha dimostrato fino ad oggi di riporre in queste squadre grandi energie per raggiungere obbligatoriamente risultati prestigiosi. Lavorano molto sul sociale e sulle strutture, è un mezzo per imporre la conoscenza di Abu Dhabi nel mondo ma non c’è una frenesia sportiva. Le basi con la creatività dei protagonisti italiani che ci sono nel tempo permetteranno al Palermo anche di avere risultati sportivamente positivi. Sul resto ho Molti dubbi: abbiamo accolto l’arrivo di ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilsportivo Giovanniè intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento, soffermandosi soprattuttostraniere nelitaliano: “Il City Football Group col Palermo ha voluto fare un’azione di presenza nel mondo ma non ha dimostrato fino ad oggi di riporre in queste squadre grandi energie per raggiungere obbligatoriamente risultati prestigiosi. Lavorano molto sul sociale estrutture, è un mezzo per imporre la conoscenza di Abu Dhabi nel mondo ma non c’è una frenesia sportiva. Le basi con la creatività dei protagonisti italiani che ci sono nel tempo permetteranno al Palermo anche di avere risultati sportivamente positivi. Sul resto hoaccolto l’arrivo di ...

sportface2016 : #Calcio | Il procuratore #Branchini: “Molti dubbi sulle proprietà americane, lo abbiamo visto col #Genoa” - picovive : Il procuratore di #deligt, Nagelsmann, accusa il calcio italiano di 'evidente arretratezza' sulla preparazione atle… - lucsazzo : Ma davvero c'è gente che chiede se #Haaland farà almeno 30 gol col #City? Pagato circa 300 milioni tra Commissione… - HeyMiChiamoCiao : @danielelozzi Sono davvero in pochi quelli che hanno la possibilità di contare su “amicizie” nel mondo del calcio.… - andre89boa1 : RT @Zoroback_023: Fossi nel Napoli chiuderei il Coreano in questo istante se realmente gli interessa, Gue Pequeno che di calcio sa zero e c… -