“Allora non sbagliavo…”: Juventus, che frecciata sul caos arbitri (Di lunedì 25 luglio 2022) Bordata da parte di un ex presidente di Serie A all’indirizzo della Juventus di Agnelli e del suo ultimo movimento in ambito dirigenziale La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’ingresso nell’organigramma societario di Luca Maggiani. L’ex guardalinee di Serie A è stato inserito nei quadri con la carica di ‘Club Referee Manager’. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 luglio 2022) Bordata da parte di un ex presidente di Serie A all’indirizzo delladi Agnelli e del suo ultimo movimento in ambito dirigenziale La, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’ingresso nell’organigramma societario di Luca Maggiani. L’ex guardalinee di Serie A è stato inserito nei quadri con la carica di ‘Club Referee Manager’. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

