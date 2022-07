WTA Palermo 2022, Lucia Bronzetti cede a Irina Begu in due set nella Finale sulla terra siciliana (Di domenica 24 luglio 2022) Niente da fare per Lucia Bronzetti (n.78 del ranking), impegnata nella Finale del WTA di Palermo. sulla terra rossa siciliana l’azzurra è stata sconfitta dalla rumena Irina Begu (n.45 del ranking) per 6-2 6-2. Al primo atto conclusivo del circuito maggiore, la romagnola si è dovuta arrendere alla più esperta avversaria, che ha saputo interpretare molto bene le condizioni della terra e trovare ottime soluzioni di gioco. Probabilmente, la giocatrice italiana ha pagato anche le fatiche dei match precedenti e non poteva essere così brillante sotto il profilo fisico. Tuttavia la nostra portacolori da domani sarà n.65 del mondo e potrà rilanciare le sue quotazioni in vista di quel che ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Niente da fare per(n.78 del ranking), impegnatadel WTA dirossal’azzurra è stata sconfitta dalla rumena(n.45 del ranking) per 6-2 6-2. Al primo atto conclusivo del circuito maggiore, la romagnola si è dovuta arrendere alla più esperta avversaria, che ha saputo interpretare molto bene le condizioni dellae trovare ottime soluzioni di gioco. Probabilmente, la giocatrice italiana ha pagato anche le fatiche dei match prenti e non poteva essere così brillante sotto il profilo fisico. Tuttavia la nostra portacolori da domani sarà n.65 del mondo e potrà rilanciare le sue quotazioni in vista di quel che ...

