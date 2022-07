Wallife, la startup che ci assicura sui rischi del futuro: dal biohacking all’identità digitale, le polizze che gli altri non offrono (Di domenica 24 luglio 2022) La società chiude un round da 12 milioni di euro guidato da United Ventures: entro l’anno il primo prodotto per difendersi da chi ruba i dati personali online. Il fondatore Sbianchi: “Biometria e genetica al centro delle nostre vite, essenziale proteggerle” Leggi su repubblica (Di domenica 24 luglio 2022) La società chiude un round da 12 milioni di euro guidato da United Ventures: entro l’anno il primo prodotto per difendersi da chi ruba i dati personali online. Il fondatore Sbianchi: “Biometria e genetica al centro delle nostre vite, essenziale proteggerle”

StivaleDigitale : RT @EconomyUp: 12 milioni per la #startup #wallife. Qui l'intervista alla CEO Maria Enrica Angelone. - startzai : RT @EconomyUp: 12 milioni per la #startup #wallife. Qui l'intervista alla CEO Maria Enrica Angelone. - EconomyUp : 12 milioni per la #startup #wallife. Qui l'intervista alla CEO Maria Enrica Angelone. - InsuranceUP_ : 12 milioni per la insurtech Wallife, che assicura contro i rischi digitali -