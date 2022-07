Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 17:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Viabilità DEL 24 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA QUALCHE DISAGIO SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE Roma NEL TRATTO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA SECONDO APPUNTAMENTO A MARINA DI CERVETERI CON IL JOVA BEACH PARTY SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITA’ NELLE VIE LIMITROFE A LUNGOMARE DEI NAVIGATORI CON DISPOSIZIONE DI ISOLA PEDONALE INTORNO L’AREA DEL CONCERTO SEMPRE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA A Roma QUESTA SERA, IN VIA VENETO, UN EVENTO CHE UNISCE IL CINEMA ALLA MODA CON LA PROIEZIONE DEL CELEBRE FILM ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022)DEL 24 LUGLIOORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA QUALCHE DISAGIO SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONENEL TRATTO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA SECONDO APPUNTAMENTO A MARINA DI CERVETERI CON IL JOVA BEACH PARTY SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIBILITA’ NELLE VIE LIMITROFE A LUNGOMARE DEI NAVIGATORI CON DISPOSIZIONE DI ISOLA PEDONALE INTORNO L’AREA DEL CONCERTO SEMPRE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA AQUESTA SERA, IN VIA VENETO, UN EVENTO CHE UNISCE IL CINEMA ALLA MODA CON LA PROIEZIONE DEL CELEBRE FILM ...

