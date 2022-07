Sacchi contro Ulivieri: la “casta” degli allenatori si divide (Di domenica 24 luglio 2022) Il dibattito tra Sacchi e Ulivieri ha riproposto il tema allenatori con il Settore Tecnico di Coverciano al centro del mirino Sacchi attacca e Ulivieri difende. allenatori contro allenatori nel duello fratricida in seno al Settore Tecnico. Ad attaccare la baraonda era stato nei giorni scorso il Vate di Fusignano, accusando senza mezzi termine il centro di “potere” di Coverciano. Oggetto del contendere, l’impossibilità nell’ottenere il Patentino UEFA Pro senza aver mai giocato in Serie A o in Serie B. Una tagliola che rende inevitabilmente elitario il mestiere alle nostre latitudini. E soprattutto ben poco meritocratico, visto che in fin dei conti si tratta di una corsa nella quale non si parte tutti alla pari. ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Il dibattito traha riproposto il temacon il Settore Tecnico di Coverciano al centro del mirinoattacca edifende.nel duello fratricida in seno al Settore Tecnico. Ad attaccare la baraonda era stato nei giorni scorso il Vate di Fusignano, accusando senza mezzi termine il centro di “potere” di Coverciano. Oggetto del contendere, l’impossibilità nell’ottenere il Patentino UEFA Pro senza aver mai giocato in Serie A o in Serie B. Una tagliola che rende inevitabilmente elitario il mestiere alle nostre latitudini. E soprattutto ben poco meritocratico, visto che in fin dei conti si tratta di una corsa nella quale non si parte tutti alla pari. ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE ...

