Napoli e Caserta unite nel calcio femminile: il progetto (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo la retrocessione in Serie B, il Napoli femminile si prepara ad una nuova annata ricca di novità. Napoli e Caserta, province da sempre amiche, si uniscono nel nome del calcio femminile con il Caserta calcio femminile 2019 che diventerà – a partire da questa stagione – il primo club affiliato al Napoli femminile. La società del presidente Alessandro Maiello ha dunque individuato quale proprio partner privilegiato la società rossoblù che attualmente milita in Eccellenza e che mira allo sviluppo del movimento in Terra di Lavoro. Napoli femminile "Siamo fieri ed orgogliosi di questa collaborazione con il Napoli femminile.

