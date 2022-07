Musetti e la vittoria ad Amburgo: non più solo grandi colpi, ma anche solidità mentale. Così il successo può diventare un bivio per la carriera (Di domenica 24 luglio 2022) È una grande impresa quella compiuta da Lorenzo Musetti nel torneo 500 di Amburgo. Il 20enne azzurro trionfa per 6-4 6-7 6-4 contro lo spagnolo numero 6 del mondo Carlos Alcaraz, reagendo dopo essersi visto annullare ben cinque match point. Una battaglia che regala a Musetti è il primo titolo in carriera, arrivato alla prima finale. A lui va il primo atto di una rivalità destinata a crescere e segnare la prossima era del tennis. Una prova di grandissimo carattere e un esito sorprendente, che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nel percorso di crescita di Musetti. Una settimana fondamentale per avvicinare il livello dei due massimi esponenti del tennis italiano di oggi, Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Le vittorie contro Dusan Lajovic, Emil Ruusuvuori, Alejandro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) È una grande impresa quella compiuta da Lorenzonel torneo 500 di. Il 20enne azzurro trionfa per 6-4 6-7 6-4 contro lo spagnolo numero 6 del mondo Carlos Alcaraz, reagendo dopo essersi visto annullare ben cinque match point. Una battaglia che regala aè il primo titolo in, arrivato alla prima finale. A lui va il primo atto di una rivalità destinata a crescere e segnare la prossima era del tennis. Una prova dissimo carattere e un esito sorprendente, che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nel percorso di crescita di. Una settimana fondaper avvicinare il livello dei due massimi esponenti del tennis italiano di oggi, Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Le vittorie contro Dusan Lajovic, Emil Ruusuvuori, Alejandro ...

