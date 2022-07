Morto Vittorio De Scalzi, aveva 72 anni (Di domenica 24 luglio 2022) GENOVA – Morto Vittorio De Scalzi: il musicista, compositore e polistrumentista aveva 72 anni ed è stato una colonna della scuola genovese e ligure/fondatore dei New Trolls. Qualche giorno fa si era esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo riproponendo il “Concerto grosso” all’auditorium Alfano. È stato autore per grandi interpreti tra cui Mina, Ornella Vanoni, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Schiffrin lutto incredibile Leggi su webmagazine24 (Di domenica 24 luglio 2022) GENOVA –De: il musicista, compositore e polistrumentista72ed è stato una colonna della scuola genovese e ligure/fondatore dei New Trolls. Qualche giorno fa si era esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo riproponendo il “Concerto grosso” all’auditorium Alfano. È stato autore per grandi interpreti tra cui Mina, Ornella Vanoni, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Schiffrin lutto incredibile

Agenzia_Ansa : E' morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. L'annuncio della famiglia: 'Ha raggiunto la sua Aldebaran. C… - gippu1 : È morto Vittorio De Scalzi (1949-2022), fondatore dei New Trolls, grande tifoso della Sampdoria e autore della sple… - matteosalvinimi : Una preghiera in ricordo di Vittorio De Scalzi, grandissimo cantautore genovese. Un abbraccio alla famiglia per il… - salvatoreminald : RT @Tg3web: Addio al fondatore dei New Trolls. È morto a 72 anni Vittorio De Scalzi, polistrumentista. Protagonista del progressive rock e… - Lopinionista : Morto Vittorio De Scalzi, Battaglia: 'Ha animato quegli anni pieni di energia' -