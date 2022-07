Meloni: “Governa chi vince alle urne, io sono pronta” (Di domenica 24 luglio 2022) ROMA – “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi” e “io sono pronta, Fdi lo è”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un’intervista a La Stampa. “Non immaginavamo una campagna elettorale in agosto. Ma da tempo lavoriamo alla costruzione di un programma. A differenza della sinistra non ci dobbiamo inventare un’identità. Le nostre proposte si conoscono, si tratta di ribadirle” ha aggiunto. “In una fase così delicata sarebbe stata meglio un’uscita ordinata dalla legislatura. La fine rocambolesca dà una brutta immagine. Le cose sono andate così e sono comunque contenta che gli italiani possano andare a votare”, ha proseguito. “Il centrodestra può vincere le elezioni, ma governerà in una fase complessa. Ogni partito ha un programma di partenza, ma essendo la condizione ... Leggi su lopinionista (Di domenica 24 luglio 2022) ROMA – “Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi” e “io, Fdi lo è”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia, in un’intervista a La Stampa. “Non immaginavamo una campagna elettorale in agosto. Ma da tempo lavoriamo alla costruzione di un programma. A differenza della sinistra non ci dobbiamo inventare un’identità. Le nostre proposte si conoscono, si tratta di ribadirle” ha aggiunto. “In una fase così delicata sarebbe stata meglio un’uscita ordinata dalla legislatura. La fine rocambolesca dà una brutta immagine. Le coseandate così ecomunque contenta che gli italiani possano andare a votare”, ha proseguito. “Il centrodestra puòre le elezioni, ma governerà in una fase complessa. Ogni partito ha un programma di partenza, ma essendo la condizione ...

Lopinionista : Meloni: “Governa chi vince alle urne, io sono pronta” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi, lei è pronta e lo è anche Fdi: lo assicura Giorgia Meloni in un'intervista al… - Antonio59348 : @Elodiedipa Poveretta, ti spaventi proprio per poco. La gente normale, a cui non appartieni certamente, sogna da an… - serzob : RT @PietroBarbier11: @szampa56 @EnricoLetta Lungi da me tifare per la Meloni, assolutamente. Fatto sta che il Pd governa da anni e ripetete… - ildominatorix : RT @PietroBarbier11: @szampa56 @EnricoLetta Lungi da me tifare per la Meloni, assolutamente. Fatto sta che il Pd governa da anni e ripetete… -