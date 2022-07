Matteo Salvini (senza barba) parla già dei primi 100 giorni di governo: subito la pace fiscale e un nuovo decreto sicurezza (Di domenica 24 luglio 2022) Il segretario della Lega inaugura la campagna elettorale con un comizio a Domodossola: «La destra vincerà le elezioni e la Lega sarà il primo partito. C’è stata la regia del Pd dietro il no di Draghi. Fatica inenarrabile stare al governo con Speranza e Lamorgese» Leggi su corriere (Di domenica 24 luglio 2022) Il segretario della Lega inaugura la campagna elettorale con un comizio a Domodossola: «La destra vincerà le elezioni e la Lega sarà il primo partito. C’è stata la regia del Pd dietro il no di Draghi. Fatica inenarrabile stare alcon Speranza e Lamorgese»

ciropellegrino : Il divino Matteo. #22Luglio #Salvini - LegaSalvini : Matteo #Salvini: «Se la Lega vince le elezioni farà due cose subito: un decreto sicurezza per 'zero clandestini' e… - Giorgiolaporta : Non oso pensare che cosa sarebbe successo se il ministro dell'Interno si fosse chiamato Matteo #Salvini. Invece s… - Giustinianorex : RT @neXtquotidiano: De Luca chiede la riapertura dei manicomi dopo aver ascoltato i discorsi elettorali di #Salvini | VIDEO - fanella_luigi : Matteo Salvini stupisce tutti, come si presenta alla Festa della Lega: 'Scommessa con un amico'#La scommessa di Sal… -