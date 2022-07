Manila Nazzaro in Puglia per un evento importante | la replica di Lorenzo Amoruso VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 24 luglio 2022)in viaggio verso Gallipoli per unspeciale: interviene sui social ancheè entrata nel cuore di tantissimi italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia si è conclusa ad un passo dal gran finale. L’ex gieffina non si è più fermata, dopo l’uscita dal reality show ha pubblicato il suo primo libro “Cintura rosa di sopravvivenza”, ed ha lanciato la sua prima capsule di cosmetici con un noto brand. Lainoltre è tornata in radio in qualità di speaker radiofonica ogni giorno in onda su Rtl 102.5. La brillante carriera diha subito una magnifica evoluzione facendo breccia in tantissime generazioni. E’ ...