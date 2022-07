Laporta: «Il capitolo Messi al Barcellona non è finito» (Di domenica 24 luglio 2022) “Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito”. Parola di Joan Laporta, presidente del club blaugrana, a Espn a margine della vittoria per 1-0 della squadra allenata da Xavi nel Clasico estivo contro il Real Madrid che si è giocato a Las Vegas. “Penso che sia nostra responsabilità Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 24 luglio 2022) “Credo, spero e mi auguro che ilalnon sia ancora”. Parola di Joan, presidente del club blaugrana, a Espn a margine della vittoria per 1-0 della squadra allenata da Xavi nel Clasico estivo contro il Real Madrid che si è giocato a Las Vegas. “Penso che sia nostra responsabilità Calcio e Finanza.

