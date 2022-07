Il segreto per far durare di più le vacanze (Di domenica 24 luglio 2022) La vacanza è troppo breve se la facciamo durare soltanto per il periodo che le abbiamo destinato. Due settimane, un mese. Troppo striminzita specie quest’anno, in cui ci sentiamo imprigionati fra le ombre del conflitto in Ucraina e l’impennata di contagi – ancora – del Covid. Il momento della partenza puo? essere un toccasana se lo trasformiamo a nostro vantaggio (foto Getty Images). Ma noi possiamo provare a stiracchiarla, a estenderla nei giorni che la precedono. Se iniziamo a goderne in anticipo, ne godiamo di più. «I frutti dell’attesa sono mini-emozioni che accumuliamo» spiega uno psicologo che studia il meccanismo dell’anticipazione, Christian Waugh, docente all ‘Università americana Wake Forest. Ci connettiamo con il nostro Io futuro e questo ponte tra l’oggi e il domani ci fa stare meglio, secondo le ricerche, ci strappa dai pensieri a breve ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 luglio 2022) La vacanza è troppo breve se la facciamosoltanto per il periodo che le abbiamo destinato. Due settimane, un mese. Troppo striminzita specie quest’anno, in cui ci sentiamo imprigionati fra le ombre del conflitto in Ucraina e l’impennata di contagi – ancora – del Covid. Il momento della partenza puo? essere un toccasana se lo trasformiamo a nostro vantaggio (foto Getty Images). Ma noi possiamo provare a stiracchiarla, a estenderla nei giorni che la precedono. Se iniziamo a goderne in anticipo, ne godiamo di più. «I frutti dell’attesa sono mini-emozioni che accumuliamo» spiega uno psicologo che studia il meccanismo dell’anticipazione, Christian Waugh, docente all ‘Università americana Wake Forest. Ci connettiamo con il nostro Io futuro e questo ponte tra l’oggi e il domani ci fa stare meglio, secondo le ricerche, ci strappa dai pensieri a breve ...

