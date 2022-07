Il prossimo governo non sottovaluti energia e digitale (Di domenica 24 luglio 2022) Negli ultimi anni Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia hanno invocato spesso, ma solo a parole, la sovranità digitale e la sicurezza energetica del Paese. La realtà dei fatti ci racconta una storia diversa. Tra il 2016 e il 2020 i partiti sovranisti si sono mossi in una direzione diversa su suggerimento di Steve Bannon, allo scopo di consolidare le loro relazioni con la Casa Bianca di Donald Trump e contemporaneamente con il Cremlino di Vladimir Putin. Sino al 2020 la convergenza parallela di trumpismo e putinismo ha offerto una preziosa copertura ideologica ai comportamenti “disinvolti” dei partiti populisti italiani ed europei e ai loro leader. Sotto il profilo dell’analisi strategica e della promozione della cultura della sicurezza (due compiti che la legge affida specificamente al Dis) viene spontaneo porsi la seguente domanda: perché i cittadini non sono ... Leggi su formiche (Di domenica 24 luglio 2022) Negli ultimi anni Lega, Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia hanno invocato spesso, ma solo a parole, la sovranitàe la sicurezza energetica del Paese. La realtà dei fatti ci racconta una storia diversa. Tra il 2016 e il 2020 i partiti sovranisti si sono mossi in una direzione diversa su suggerimento di Steve Bannon, allo scopo di consolidare le loro relazioni con la Casa Bianca di Donald Trump e contemporaneamente con il Cremlino di Vladimir Putin. Sino al 2020 la convergenza parallela di trumpismo e putinismo ha offerto una preziosa copertura ideologica ai comportamenti “disinvolti” dei partiti populisti italiani ed europei e ai loro leader. Sotto il profilo dell’analisi strategica e della promozione della cultura della sicurezza (due compiti che la legge affida specificamente al Dis) viene spontaneo porsi la seguente domanda: perché i cittadini non sono ...

