Gp Francia live: Leclerc in testa ma Verstappen è pronto all'attacco (Di domenica 24 luglio 2022) 4° giro - Leclerc ha 6 decimi di vantaggio su Perez, a 5"6 c'è Hamilton che ha già respinto due attacchi di Perez. Quinto Russell che ha 1"7 su Alonso e Norris, ottavo... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 luglio 2022) 4° giro -ha 6 decimi di vantaggio su Perez, a 5"6 c'è Hamilton che ha già respinto due attacchi di Perez. Quinto Russell che ha 1"7 su Alonso e Norris, ottavo...

UnaTecnologia : RT @Corriere: F1 Gp Francia, la gara in diretta: Leclerc in cerca del secondo successo consecutivo - Formula1WM : Giro 2/53 - Sainz è 16°, superati Latifi e Bottas #FrenchGp #F1 - Formula1WM : Giro 2/53 - Contatto tra Ocon e Tsunoda. Yuki scende in ultima posizione, ma prosegue. Sainz è 18°. Grande scatto… - Formula1WM : Giro 1/53 - Scatta bene Leclerc, un po' peggio Verstappen che non riesce ad avvantaggiarsi della scia. Leclerc re… - Formula1WM : Giro 1/53 - Si spengono le luci del semaforo!! Inizia il GP di Francia!! #FrenchGp #F1 -