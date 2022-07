Giulia De Lellis, cosa fa oggi? Ecco come è diventata (Di domenica 24 luglio 2022) Cerchiamo di scoprire gli ultimi aggiornamenti che riguardano una delle più celebri influencer di oggi: Giulia De Lellis. L’ex di Uomini e Donne è in pieno exploit. Leggiamo insieme l’articolo. Deve sicuramente la sua notorietà al dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne è stato il trampolino di lancio della giovane, che dal tempo della sua partecipazione al format di Mediaset ha intrapreso una formidabile carriera mediatica, prestando il suo volto anche ad importanti campagne pubblicitarie. La De Lellis si è distinta anche come attrice e in alcuni video musicali, così come pure alla conduzione di alcuni format di intrattenimento e della prima edizione del reality Love Island, in onda su Discovery+. Della giovane, i lettori ricorderanno la sua storia con ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 luglio 2022) Cerchiamo di scoprire gli ultimi aggiornamenti che riguardano una delle più celebri influencer diDe. L’ex di Uomini e Donne è in pieno exploit. Leggiamo insieme l’articolo. Deve sicuramente la sua notorietà al dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne è stato il trampolino di lancio della giovane, che dal tempo della sua partecipazione al format di Mediaset ha intrapreso una formidabile carriera mediatica, prestando il suo volto anche ad importanti campagne pubblicitarie. La Desi è distinta ancheattrice e in alcuni video musicali, cosìpure alla conduzione di alcuni format di intrattenimento e della prima edizione del reality Love Island, in onda su Discovery+. Della giovane, i lettori ricorderanno la sua storia con ...

