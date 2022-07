Fuga al fresco. Quel rifugio chiamato montagna (Di domenica 24 luglio 2022) Non solo lunghe passeggiate e ottimo cibo nell’abbraccio di uno scenario maestoso. Una vacanza ad alta quota o in una valle spalanca esperienze inedite e originali, pensate per tutte le età e qualsiasi livello di preparazione fisica. Per un pieno di relax e divertimento, a temperature sopportabili Concedetegli il sapore di sale, che hanno sulla pelle, che hanno sulle labbra... Lasciateli abbrustolire sulla spiaggia bollente, saltellanti come grilli impazziti per non bruciarsi le piante dei piedi. Si diranno comunque innamorati del mare, con tutta la cecità dell’evidente che una passione suprema trascina con sé. Eppure, senza offendere il principe azzurro delle vacanze nazionali, è innegabile che il caldo violento di queste settimane renda complicato godersi le onde. Nelle ore dei raggi più feroci, il relax si trasforma in disagio, la brama di tintarella vira decisa verso il rischio di ... Leggi su panorama (Di domenica 24 luglio 2022) Non solo lunghe passeggiate e ottimo cibo nell’abbraccio di uno scenario maestoso. Una vacanza ad alta quota o in una valle spalanca esperienze inedite e originali, pensate per tutte le età e qualsiasi livello di preparazione fisica. Per un pieno di relax e divertimento, a temperature sopportabili Concedetegli il sapore di sale, che hanno sulla pelle, che hanno sulle labbra... Lasciateli abbrustolire sulla spiaggia bollente, saltellanti come grilli impazziti per non bruciarsi le piante dei piedi. Si diranno comunque innamorati del mare, con tutta la cecità dell’evidente che una passione suprema trascina con sé. Eppure, senza offendere il principe azzurro delle vacanze nazionali, è innegabile che il caldo violento di queste settimane renda complicato godersi le onde. Nelle ore dei raggi più feroci, il relax si trasforma in disagio, la brama di tintarella vira decisa verso il rischio di ...

