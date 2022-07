Frasi di Oriana Fallaci sulle donne | le citazioni da conoscere

Leggi su dilei

(Di domenica 24 luglio 2022)è stata una delle più apprezzate giornaliste e scrittrici del XX secolo. Simbolo del femminismo internazionale, è stata un esempio di forza, tenacia e coerenza nel portare avanti le sue idee. Personaggio che ha divido e divide tuttora l’opinione pubblica proprio per il suo carattere indipendente e testardo e le sue ferme prese di posizione politiche e sociali, l’autrice ha spesso scritto e messo al centro delle sue interviste e dei suoi libri, figure femminili di straordinario fascino e coraggio. Nata a Firenze il 29 giugno del 1929, ha vissuto a lungo in America e lavorato al fronte, per esempio in Vietnam, esperienza che l’ha fatta diventare la prima donna inviata speciale italiana. La sicurezza in se stessa e il talento nel saper raccontare i fatti e intervistare personalità complesse, hanno permesso a...