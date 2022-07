F 1 | Gp Francia | Leclerc ' Non posso fare questi errori è inaccettabile'

(Di domenica 24 luglio 2022) Il ferrarista fa il mea culpa dopo essere finito a muro LE CASTELLET () - "Quando sono andato a muro non riuscivo a tornare indietro. Non so cosa sia successo, ma non credo che la macchina sia ...

Ma Carlos Sainz, protagonista indi una rimonta clamorosa, non ha avuto paura di quella ... unica gioia della domenica italiana dopo il disastro di Charlesche, mentre si trovava al ..."Ho parlato con, di punti se ne sono persi tanti e se ne perderanno altri. La squadra non mette in dubbio ... team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio didi Formula 1. "Oggi - ...Roma, 24 lug. (askanews) - Charles Leclerc si mangia le mani, eccome, al termine del suo Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di ...Dopo l'errore durante il GP di Francia, Charles Leclerc ha commentato con molta amarezza il proprio sbaglio anche in ottica Mondiale.