Elezioni politiche 2022, Calenda a Letta: “Minestrone non ferma Meloni” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non sono Letta, abbiamo storie diverse ma molto compatibili. Conosco le qualità di Letta ma ci dobbiamo dire le cose: il Minestrone contro la Meloni non ferma la Meloni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda risponde attraverso i microfoni di ‘In onda’ su La7 alla proposta di una “lista aperta ed espansiva del Democratici progressisti” lanciata da Letta. “Vorrei dire a Letta – che apprezzo il fatto che finalmente abbia detto no ai 5 stelle. Noi siamo pronti a discutere, ma con chiarezza sul gas e i rigassificatori o sui rifiuti e i termovalorizzatori. Se no – ammonisce -tradiamo l’idea dell’agenda Draghi”. “Letta dice o noi o la Meloni, gli ultimi 30 anni di politica in Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non sono, abbiamo storie diverse ma molto compatibili. Conosco le qualità dima ci dobbiamo dire le cose: ilcontro lanonla”. Così il leader di Azione Carlorisponde attraverso i microfoni di ‘In onda’ su La7 alla proposta di una “lista aperta ed espansiva del Democratici progressisti” lanciata da. “Vorrei dire a– che apprezzo il fatto che finalmente abbia detto no ai 5 stelle. Noi siamo pronti a discutere, ma con chiarezza sul gas e i rigassificatori o sui rifiuti e i termovalorizzatori. Se no – ammonisce -tradiamo l’idea dell’agenda Draghi”. “dice o noi o la, gli ultimi 30 anni di politica in Italia ...

Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Piu_Europa : +Europa e @Azione_it presentano il manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche?? ? Lunedì 25 Luglio… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: LA #SARDINA #SANTORI DICE CHE NON SI CANDIDERÀ ALLE #ELEZIONI2022 Non vuole lasciare il #Comune di #Bologna per il #P… - mirellamarango1 : RT @Piu_Europa: +Europa e @Azione_it presentano il manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche?? ? Lunedì 25 Luglio, ore 11… -